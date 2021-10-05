Инвалид из Гомеля получил 14 суток за репост из «экстремистского» youtube-канала

42-летнего жителя Гомеля Константина Прусова, который имеет инвалидность (инсулинозависимый), суд арестовал за репост из youtube-канала, признанного экстремистским, на основании ст. 19.11 КоАП.

Решение принял судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шершнёв, сообщили БелаПАН местные правозащитники.

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Прусова задержала милиция 1 октября. Он рассказал в суде, что шел из магазина с покупками и услышал за собой топот. «Сотрудников было много. Меня повалили на землю, задержали с применением физической силы», — сказал гомельчанин.

В составленном в отношении Прусова протоколе было указано, что мужчина сделал репост видео с youtube-канала, внесенного в список экстремистских материалов. Репост был сделан в чат, в котором было 54 участника.

Прусов на суде заметил, что не знал, что данный канал на YouTube признан экстремистским. А репост сделал, так как содержание видео показалось ему интересным.

Судья арестовал мужчину на 14 суток.

Прусов ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности, работает директором по дизайну в частной компании, занимается росписью церквей.