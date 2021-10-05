Известному ветеринару-ортопеду Григорию Чегодаеву дали два года «домашней химии»
4 октября судом Первомайского района Минска вынесен приговор по уголовному делу в отношении известного столичного ветеринара, руководителя Центра ветеринарной травматологии и ортопедии Григория Чегодаева.
Его обвиняли в угрозе использования насилия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел — Чегодаев бросил куриное яйцо на капот автомобиля ГАИ. Инцидент случился в ночь на 11 августа 2020 года на перекрестке улиц Тимирязева и Саперов.
Потерпевшими были признаны пять сотрудников ГАИ.
Чегодаев вину признал, но на суда объяснил всё случившееся стечением обстоятельств. Подробнее об этом процессе
В результате судья Анастасия Кулик приговорила Чегодаева к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.