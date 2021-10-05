В Беларуси ликвидировали правозащитную организацию «Правовая инициатива»
Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Правовой инициативы», сообщают правозащитники организации.
В «Правовой инициативе»
Представитель Минюста Дмитрий Курилик в суде заявил, что «Правовая инициатива» полностью игнорировала письменное предупреждение и решение суда о приостановлении деятельности.
«Мы сообщаем, что будем игнорировать и решение о ликвидации и продолжим свою правозащитную деятельность», — отметили в «Правовой инициативе».
|«Правовая инициатива» — это некоммерческая организация, которая занимается защитой прав человека. Она была создана в 1996 году. Своей главной миссией в организации называют «содействие построению в Республике Беларусь социального, демократического, правового государства, повышение правовой культуры белорусских граждан».