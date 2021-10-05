В Беларуси ликвидировали правозащитную организацию «Правовая инициатива»

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Правовой инициативы», сообщают правозащитники организации.

В «Правовой инициативе» рассказали о причине ликвидации, ею стало «осуществление деятельности после решения суда о ее приостановлении». Решение о приостановке деятельности организации было принято судом летом этого года. Причиной послужили найденные нарушения — например, на сайте организации не был указан полный юридический адрес, а эмблема не была зарегистрирована государством.

Представитель Минюста Дмитрий Курилик в суде заявил, что «Правовая инициатива» полностью игнорировала письменное предупреждение и решение суда о приостановлении деятельности.

«Мы сообщаем, что будем игнорировать и решение о ликвидации и продолжим свою правозащитную деятельность», — отметили в «Правовой инициативе».