В Беларуси ликвидировали правозащитную организацию «Правовая инициатива»

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Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Правовой инициативы», сообщают правозащитники организации.

В «Правовой инициативе» рассказали о причине ликвидации, ею стало «осуществление деятельности после решения суда о ее приостановлении». Решение о приостановке деятельности организации было принято судом летом этого года. Причиной послужили найденные нарушения — например, на сайте организации не был указан полный юридический адрес, а эмблема не была зарегистрирована государством.

Представитель Минюста Дмитрий Курилик в суде заявил, что «Правовая инициатива» полностью игнорировала письменное предупреждение и решение суда о приостановлении деятельности.

«Мы сообщаем, что будем игнорировать и решение о ликвидации и продолжим свою правозащитную деятельность», — отметили в «Правовой инициативе».

«Правовая инициатива» — это некоммерческая организация, которая занимается защитой прав человека. Она была создана в 1996 году. Своей главной миссией в организации называют «содействие построению в Республике Беларусь социального, демократического, правового государства, повышение правовой культуры белорусских граждан».

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Тэги: Правовая инициатива белорусские правозащитники Минюст Персона: Дмитрий Курилик

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