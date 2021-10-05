Появились результаты заключительной фазы испытаний вакцины AstraZeneca

/ Общество
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Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу клинических испытаний. Препарат безопасен и защищает в среднем на 74%. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Фото: pixabay.com

Эффективность вакцины для людей в возрасте от 65 лет еще выше — 83,5%. Эффективность в предотвращении госпитализации составляет 94,2%, а реанимации — почти 100%.

На днях результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19 были опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу. Участие в ней приняли 32 451 человек. Из них две трети получили две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, а треть получила плацебо.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: AstraZeneca вакцинация Персона: Игорь Кузин

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