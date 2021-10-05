Более 600 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси не впустили в страны ЕС за сутки

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили 608 мигрантов, которые намеревались нелегально пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает БелаПАН.

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Пограничной службой Польши 4 октября было зафиксировано 590 попыток незаконного проникновения мигрантов c территории Беларуси. Задержали 34 гражданина Ирака и одного конголезца, остальных в страну не впустили.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали шесть человек — двух граждан Румынии и по одному гражданину Ливии, Нидерландов, Украины и Польши. С начала месяца за эту деятельность задержано 26 человек.

Служба охраны госграницы Литвы за минувшие сутки не впустила в страну 28 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. В то же время двух мигрантов пропустили на территорию Литвы по гуманитарным причинам.

Сообщается также, что ближе к полуночи на белорусской стороне, граничащей с Лаздийским районом, «были слышны пять отдельных выстрелов».

Государственная пограничная охрана Латвии 4 октября предотвратила попытки незаконного пересечения границы 24 иностранцами. Задержанных нет.