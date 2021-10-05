В Беларуси в ДТП погиб заместитель губернатора Ивановской области России

/ Происшествия
Просмотров: 54

Сегодня утром в аварии на трассе Полоцк — Витебск погиб Сергей Коробкин — заместитель губернатора Ивановской области (Россия).

Фото rk37.ru

Коробкин родом из Горок Могилевской области. Он со своей женой гостили у родни и ехали назад в Иваново.

Как сообщает ГАИ Витебской области, на территории Шумилинского района 62-летний мужчина за рулем внедорожника «Мицубиси Аутлендер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

Коробкин получил травмы, от которых скончался в больнице. Супруга российского чиновника осталась жива.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП российские чиновники Персона: Сергей Коробкин Город: Шумилино

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?