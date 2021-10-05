В Беларуси в ДТП погиб заместитель губернатора Ивановской области России

Сегодня утром в аварии на трассе Полоцк — Витебск погиб Сергей Коробкин — заместитель губернатора Ивановской области (Россия).

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Коробкин родом из Горок Могилевской области. Он со своей женой гостили у родни и ехали назад в Иваново.

Как сообщает ГАИ Витебской области, на территории Шумилинского района 62-летний мужчина за рулем внедорожника «Мицубиси Аутлендер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

Коробкин получил травмы, от которых скончался в больнице. Супруга российского чиновника осталась жива.