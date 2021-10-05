Миграционный кризис: НАТО должно оказать помощь Польше, считает военный эксперт

По мнению бывшего вице-министра национальной обороны Польши, военного теоретика, профессора Ромуальда Шереметьева, на польско-белорусской границе сложилась крайне опасная ситуация.

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Он считает, что белорусская сторона усиливает миграционный нажим на Польшу и Евросоюз, используя инструменты военного характера, пишет polskieradio.pl .

В этой связи, уверен эксперт, Польша должна потребовать помощи у союзников по НАТО и ЕС: «Польша ведь является членом НАТО, существенным оборонным звеном на его восточном фланге. В связи с этим возникает вопрос, не должно ли НАТО оказать помощь Польше? Прежде всего путем укрепления нашей обороноспособности, а также оказания международного давления на режим Лукашенко, поскольку наша государственная граница нарушается, а Польша подвергается реальной угрозе военной агрессии».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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