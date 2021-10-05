ГП возбудила уголовное дело за оскорбительный комментарий в телеграм-канале — пострадавшим является замгенпрокурора

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Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси возбудило дело по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) в отношении гражданина Беларуси, имеющего вид на жительство в РФ.

Как сообщили в Генпрокуратуре, гражданин 1980 года рождения «в телеграм-канале «Каратели Беларуси» опубликовал оскорбительный комментарий в отношении заместителя генерального прокурора Республики Беларусь в связи с выполнением им служебных обязанностей».

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович сообщил, что с 9 августа прошлого года зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, связанных «с протестной активностью».

По его словам, в прошлом году таких преступлений было около 1,7 тыс., за девять месяцев текущего — около 3,3 тыс. Представитель СК отметил, что дела, связанные с экстремистской, протестной активностью, составляют всего 5,5% от общего массива уголовных дел по стране. В основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Зарегистрировано почти 2 тыс. таких преступлений, или почти 40%. Анализ показал, что около 80% людей, публикующих оскорбления в адрес должностных лиц, — иностранные граждане, заявил Шандарович.

 

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Тэги: Генпрокуратура Персона: Олег Шандарович

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