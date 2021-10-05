Работ в АПК «непочатый край» — Лукашенко объявил тревогу

Александр Лукашенко заявил, что в сельском хозяйстве еще остается «непочатый край работ». Об этом было сказано сегодня на специально созванном совещании.

В первую очередь он обратил внимание темпы сева озимых, так как «они просто погибнут», если вовремя не посадить. В этой связи, напомнил Лукашенко о своей просьбе работать «не просто световой день, но там, где это возможно, ночью».

Также, как отмечает его пресс-служба, Лукашенко отметил и неударные темпы по другим видам работ: «Десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, работ, которые надо выполнить осенью. Кроме озимого сева, нужно еще обработать почву и прежде всего вспахать. Это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях».

Необходимо убрать и урожай — кукурузу, яровой рапс, картофель, сахарную свеклу, плодовы…

«То есть работ непочатый край… Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», — подчеркнул Лукашенко.