Работ в АПК «непочатый край» — Лукашенко объявил тревогу

/ Экономика
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Александр Лукашенко заявил, что в сельском хозяйстве еще остается «непочатый край работ». Об этом было сказано сегодня на специально созванном совещании.

В первую очередь он обратил внимание темпы сева озимых, так как «они просто погибнут», если вовремя не посадить. В этой связи, напомнил Лукашенко о своей просьбе работать «не просто световой день, но там, где это возможно, ночью».

Также, как отмечает его пресс-служба, Лукашенко отметил и неударные темпы по другим видам работ: «Десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, работ, которые надо выполнить осенью. Кроме озимого сева, нужно еще обработать почву и прежде всего вспахать. Это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях».

Необходимо убрать и урожай — кукурузу, яровой рапс, картофель, сахарную свеклу, плодовы…

«То есть работ непочатый край… Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», — подчеркнул Лукашенко.

 

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Тэги: сельское хозяйство урожай-2021 Персона: Александр Лукашенко

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