Журналист Геннадий Можейко не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания

Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания, сообщает телеграм-канал издания.

«Судя по тому, что он не вышел из изолятора, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель «КП» Валентин Алфимов, который накануне прибыл в Минск в связи с резонансным задержанием.

Можейко находится в ИВС на Окрестина .

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил , что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию , что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.