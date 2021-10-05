Журналист Геннадий Можейко не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания
Журналист «КП в Беларуси» Геннадий Можейко не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания, сообщает телеграм-канал издания.
«Судя по тому, что он не вышел из изолятора, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил представитель «КП» Валентин Алфимов, который накануне прибыл в Минск в связи с резонансным задержанием.
Можейко
Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль
МВД
С осуждением пресследования корреспондента