В Пинском районе пропал подросток
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В Пинском районе пропал 14-летний Ярослав Дырман.
Как сообщается, подросток утром 4 октября ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Имеет особенности развития.
Был одет в черные куртку и брюки, на нем были синие кроссовки.
Милиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении позвонить по одному из следующих телефонов:
- 8-0165-312000,
- 8-0165-312019,
- +375-29-6740038,
- +375-44-5995955,
- 102.