В Пинском районе пропал подросток

В Пинском районе пропал 14-летний Ярослав Дырман.

Как сообщается, подросток утром 4 октября ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Имеет особенности развития.

Был одет в черные куртку и брюки, на нем были синие кроссовки.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении позвонить по одному из следующих телефонов:

8-0165-312000,

8-0165-312019,

+375-29-6740038,

+375-44-5995955,

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