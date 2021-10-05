В Пинском районе пропал подросток

/ Происшествия
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В Пинском районе пропал 14-летний Ярослав Дырман.

Как сообщается, подросток утром 4 октября ушел из Молотковичской вспомогательной школы-интерната, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Имеет особенности развития.

Был одет в черные куртку и брюки, на нем были синие кроссовки.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении позвонить по одному из следующих телефонов:

  • 8-0165-312000,
  • 8-0165-312019,
  • +375-29-6740038,
  • +375-44-5995955,
  • 102.

 

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Тэги: пропал человек Персона: Ярослав Дырман Город: Пинск

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