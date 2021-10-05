В белорусских обменниках появились новые курсы валют
Работающие в Беларуси банки, установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.
По данным
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,502, а купить по 2,51 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,55);
- евро 2,912 / 2,92 (2,98);
- 100 российских рублей 3,436 / 3,447 (3,5).
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара
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