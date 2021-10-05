В белорусских обменниках появились новые курсы валют

/ Экономика
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Работающие в Беларуси банки, установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.

По данным select.by на 09:00, в Минске они следующие:

  • доллар выгоднее всего можно продать по 2,502, а купить по 2,51 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,55);
  • евро 2,912 / 2,92 (2,98);
  • 100 российских рублей 3,436 / 3,447 (3,5).

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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