В Польше ждут чиновников ЕС, чтобы продолжить переговоры о безопасности на границе

Уже завтра в Польшу должна прибыть делегация комиссии ЕС по миграции и внутренним делам. Тема визита — продолжение переговоров о безопасности на границе.

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Как сообщила в своем микроблоге комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, это одна из договоренностей после ее встречи с главой польского МВД Мариушем Каминьским, которая состоялась 30 сентября.

Ранее polskieradio.pl сообщало, что стороны согласились с тем, что «действия Беларуси должны получить решительный ответ стран-членов ЕС».

«Мы согласились, что это беспрецедентная агрессия со стороны Лукашенко. Это действия отчаянного режима, который опасен», — заявила Йоханссон.

В соцсетях она также отметила, что агрессия режима Лукашенко заслуживает твердого и единого ответа ЕС, и что очень важно, чтобы польские власти заверили, что любое законодательство, политика или практика на польско-белорусской границе полностью соответствует правовым достижениям ЕС.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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