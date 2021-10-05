Нефть марки Brent превысила отметку в 81 доллар

Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, по данным на 08:00 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:

Brent — 81,47 доллара за баррель (+0,26%);

WTI — 77,72 доллара за баррель (+0,13%).

Цены на углеводороды пошли вверх после очередного заседания участников сделки ОПЕК+, на котором было подтверждено решение о суммарном увеличении в ноябре добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.