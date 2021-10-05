Нефть марки Brent превысила отметку в 81 доллар

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» продолжают демонстрировать рост. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, по данным на 08:00 по минскому времени, эталонные марки нефти находятся на следующих позициях:

  • Brent — 81,47 доллара за баррель (+0,26%);
  • WTI — 77,72 доллара за баррель (+0,13%).

Цены на углеводороды пошли вверх после очередного заседания участников сделки ОПЕК+, на котором было подтверждено решение о суммарном увеличении в ноябре добычи на 400 тысяч баррелей в сутки.

 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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