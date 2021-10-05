Сильный ветер будет хозяйничать в стране

Во вторник, 5 октября, погоду в республике будет определять западная периферия антициклона с центром над ЕТР.

Фото МЧС носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западной половине сильный порывистый (из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности ).

Температура воздуха в регионах:

Брест +16..+18°C (ветер порывами до 18 м/с);

Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 18 м/с);

Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);

Минск +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с).