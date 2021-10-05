Сильный ветер будет хозяйничать в стране

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Во вторник, 5 октября, погоду в республике будет определять западная периферия антициклона с центром над ЕТР.

Фото МЧС носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западной половине сильный порывистый (из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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