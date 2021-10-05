Сильный ветер будет хозяйничать в стране
Во вторник, 5 октября, погоду в республике будет определять западная периферия антициклона с центром над ЕТР.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, днем по западной половине сильный порывистый (из-за этого
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Витебск +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +15..+17°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Могилев +13..+15°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +14..+16°C (ветер порывами до 14 м/с).