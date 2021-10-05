Цукерберг извинился за сбой, произошедший в Facebook

Основатель одной из самых популярных соцсетей Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за масштабный сбой.

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О нештатной ситуации пользователи сообщили накануне вечером . Недоступность к соцсетям и мессенджеру продолжалась около шести часов.

В компании заверили, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей. Вместе с тем, портал Privacy Affairs сообщил, что база данных с информацией о 1,5 млрд пользователях соцсети выставлена на продажу.

Администрация Facebook заявила, что причиной, приведшей к «простою» стали «изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных».