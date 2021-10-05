Главред «КП» Сунгоркин: для Можейко нанято несколько адвокатов, оказывается помощь его родителям
«Комсомольская правда» сосредоточится на помощи задержанному корреспонденту белорусского издания «КП» Геннадию Можейко, сообщил главный редактор этой российской газеты Владимир Сунгоркин.
«Мы наняли нескольких адвокатов, которые будут отстаивать невиновность нашего корреспондента. Подозреваем, что это будет долгая, рутинная работа. Также мы оказываем помощь родителям Геннадия, в первую очередь материальную», — цитирует Сунгоркина сайт газеты kp.ru.
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль
Позже появилась информация, что Можейко
С осуждением пресследования корреспондента