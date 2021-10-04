Соболенко не сыграет за Беларусь в важных матчах Кубка федерации

Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко и Лидия Морозова сыграют за сборную Беларуси на финальном турнир Кубка федерации, который с нового сезона носит имя Билли Джин Кинг.

Азаренко занимает 32-е место в мировом рейтинге, Саснович — 100-е, Говорцова — 138-е, Готовко — 230-е, Морозова — 87-е в паре. Вторая ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на турнире из-за коронавируса.

Женский «чемпионат мира» пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. 1 ноября белоруски сыграют с бельгийками, 4-го — с австралийками.

В полуфинал выходит только победитель, который сыграет с Францией, Канадой или Россией.