Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе «Фейсбука» и «Инстаграма»
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются проблемы по всему миру, свидетельствуют данные Downdetector.
О сбоях
«Нам известно, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы приносим извинения за неудобства», — говорится на странице Facebook в Twitter.
Instagram обещает восстановить работу в ближайшее время.
Помимо всего прочего, проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon.
Вероятной причиной сбоя могла стать неисправность в системе информации о доменах DNS (Domain Name System).