Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе «Фейсбука» и «Инстаграма»

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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются проблемы по всему миру, свидетельствуют данные Downdetector.

Фото: pixabay.com

О сбоях сообщают в Европе, включая Беларусь и Украину, Азии, в Северной и Южной Америке. Так, о проблемах с работой Facebook сообщили более 80 тысяч пользователей, Instagram не открывается у почти 70 тысяч, на работу WhatsАpp жалуются около 25 тысяч человек.

«Нам известно, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы приносим извинения за неудобства», — говорится на странице Facebook в Twitter.

Instagram обещает восстановить работу в ближайшее время.

Помимо всего прочего, проблемы с доступом по всему миру сейчас у Twitter, Google и Amazon.

Вероятной причиной сбоя могла стать неисправность в системе информации о доменах DNS (Domain Name System).
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Тэги: Facebook Instagram

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