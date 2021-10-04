Первый энергоблок БелАЭС вернули в сеть спустя более чем два с половиной месяца после его отключения автоматической защитой

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть 4 октября в 18:20, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт, — говорится в сообщении. — Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний».

Сработавшая автоматическая защита генератора отключила первый блок БелАЭС от сети 12 июля. Через 11 дней пресс-служба Минэнерго сообщила, что белорусские и российские специалисты проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора блока. Тогда было заявлено, что его включение в сеть «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки» планируется к середине августа.

К обозначенному сроку блок в работу не ввели. 19 августа в Минэнерго отрапортовали, что ревизия оборудования и технологических систем завершена. Испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. «Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя. По их завершении на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть», — сообщало энергетическое ведомство.

20 сентября член правления — временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга российской энергетической компании «Интер РАО» Александра Панина сообщила журналистам о производящейся с конца августа «достаточно крупной поставке» электроэнергии в Беларусь.

В тот же день Минэнерго Беларуси заявило, что импорт российской электроэнергии является дополнительной мерой «обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода». В министерстве сообщили, что в сентябре Беларусь намерена импортировать из РФ около 300 млн кВт·ч электричества, а в октябре закупки не планируются.