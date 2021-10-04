Директора крупнейших госпредприятий организовали «серую» схему экспорта мясной продукции

Министерство внутренних дел сообщило о пресечении «серой» схемы экспорта мясной продукции, в которую были вовлечены «директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур».

«Установлено, что руководители систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ, — заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук в видеокомментарии на канале МВД в YouTube. — По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал десять тысяч долларов».

По словам Ткачука, оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине.

«Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы. Следователями главного следственного управления Следственного комитета <…> дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. В настоящее время задержанные помещены в ИВС», — сказал Ткачук.

В начале прошлого года было объявлено о раскрытии коррупционной схемы при участии руководителей крупных предприятий — директоров четырех сахарных заводов и Белорусской сахарной компании. Тогда были задержаны директора всех сахарных заводов Беларуси: Михаил Криштапович (Городейский сахарный комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий сахарорафинадный комбинат) и Дмитрий Егоров (Скидельский сахарный комбинат), а также российский бизнесмен Сергей Кононенко и директор Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. По информации КГБ, суммы взяток руководителям этих предприятий ежегодно исчислялись сотнями тысяч долларов.