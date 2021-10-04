Более 820 фур ожидают везда из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на вечер 4 октября, выезда ожидают более 820 фур, следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 150 фур, «Берестовица» — более 80, «Козловичи» — свыше 150.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 140 грузовиков, «Урбаны» — свыше 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают более 60 фур, «Котловка» — 10, «Каменный Лог» — более 10, «Привалка» — более 60 фур.