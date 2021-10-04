Бывшего следователя Егора Вершинина будут судить за нарушение общественного порядка

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8 октября в суде Центрального района Минска начнется рассмотрение уголовного дела бывшего следователя Егора Вершинина, сообщается в расписании заседаний на сайте Верховного суда.

Егору Вершинину вменяется статья 342 — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Санкция предусматривает до пяти лет ограничения или до четырех лет лишения свободы.

Обвиняемый, напомним, бывший следователь. В органах он отслужил более шести лет. После чего перешел в ИТ-сферу, работал в компании, которая занимается спортивной аналитикой.

«Егор, как бывший следователь, был возмущен уровнем насилия, который применялся к гражданам в августе 2020 как во время их задержаний, так и во время последующего их содержания в ИВС и ЦИП на Окрестина, а также отсутствием правовой оценки действий сотрудников, со стороны которых было насилие. Во время службы Егора к подозреваемым по уголовным делам, находившимся у него в производстве, во время задержаний необоснованная физическая сила не применялась», — рассказал «Нашай Ніве» брат Егора.
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Тэги: задержания уголовное дело СК Персона: Егор Вершинин

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