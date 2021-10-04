Бывшего следователя Егора Вершинина будут судить за нарушение общественного порядка

8 октября в суде Центрального района Минска начнется рассмотрение уголовного дела бывшего следователя Егора Вершинина, сообщается в расписании заседаний на сайте Верховного суда.

Егору Вершинину вменяется статья 342 — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Санкция предусматривает до пяти лет ограничения или до четырех лет лишения свободы.

Обвиняемый, напомним, бывший следователь. В органах он отслужил более шести лет. После чего перешел в ИТ-сферу, работал в компании, которая занимается спортивной аналитикой.