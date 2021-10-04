МВД опровергло информацию о задержании журналиста Можейко на территории России

Начальник Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун сообщил, что журналист «КП» Геннадий Можейко был задержан 1 октября на территории Беларуси в рамках возбужденного уголовного дела по разжиганию розни и оскорблению представителя власти.

«Сообщаем, что указанный гражданин был задержан 1 октября белорусскими правоохранительными органами на территории нашего государства в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК», — цитирует Бегуна пресс-служба МВД.

Адвоката к журналисту пустили 4 октября. Сегодня тот посетил подзащитного в ЦИП на Окрестина. В присутствии адвоката журналиста допросили. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.