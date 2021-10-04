Глава Минздрава: Причина четвертой волны COVID-19 — распространение заболевания среди детей и подростков

Причиной четвертой волны COVID-19 в Беларуси стало распространение заболевания среди детей и подростков, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время рабочей поездки в Могилев 4 октября.

«Начало учебного года совпало с погодными условиями и стало так называемым спусковым крючком. Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, надеюсь, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия», — цитирует Пиневича пресс-служба Минздрава.

Чиновник призвал население к разумной осторожности и «более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования». «Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом госпитализаций по всем регионам, и Могилевский регион здесь не является исключением», — заявил Пиневич.

Министр обратил внимание на то, что вакцинация ведет «к одной четкой цели» — защищает от тяжелого течения заболевания. «Например, здесь, в Могилеве, в реанимации только одна привитая пациентка, которая, к счастью, идет на поправку. В остальном привитых в реанимациях нет. Как показывают мировые данные, после вакцинации риск госпитализации в стационар уменьшается от 22 до 29 раз», — отметил чиновник.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в стране официально зарегистрировано 1872 пациента с COVID-19, скончалось 12 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии зарегистрировано 545 848 человек с положительным тестом на COVID-19 умерло 4200.