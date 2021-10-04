Минский суд приговорил украинца к трем годам колонии за участие в протестах

В Беларуси вынесен приговор гражданину Украины за участие в акциях протеста в Минске после президентских выборов 2020 года. Суд приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима.

Фото: minsknews.by

Отмечается, что гражданин Украины в августе-сентябре 2020 года «в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций», сообщает Еurointegration.com.ua со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Также его обвиняют в создании и ведении телеграм-чата, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

В прокуратуре заявили, что украинец подготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера.

«В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Суд приговорил украинца к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и с конфискацией мобильного телефона.