Песков о задержании корреспондента «КП»: Если это связано с журналистской деятельностью, нельзя одобрять такие действия

Если задержание корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко связано с его журналистской деятельностью, «безусловно, нельзя одобрять такие действия», заявил СМИ 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Личная страничка Можейко и в соцсети

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — цитирует Пескова ТАСС. Таким образом он прокомментировал утверждения, что Можейко мог быть задержан в Москве.

«Мы не знаем точно, где он был задержан, кем он был задержан, что вменяется ему в вину, — сказал пресс-секретарь Путина. — Мы не уверены, что он был задержан на территории Российской Федерации, мы просто не располагаем этой информацией».

Он обратил «особое внимание» на то, что речь идет о гражданине Беларуси. «Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов», — добавил Песков.

На вопрос, знает ли Путин о задержании Можейко, Песков ответил, что в дайджестах, которые готовятся главе государства, «имеется вся информация, которая широко публиковалась».

По его словам, Кремль ожидает отмены ограничений на доступ к сайту издания, в котором работает задержанный корреспондент. «Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что ранее в Кремле четко обозначили позицию относительно ограничений в отношении издания: «Мы с этим не согласны и ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии».

«В отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией и есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между нашими двумя странами, аргументированно доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ. Это мы и будем делать», — подчеркнул Песков.

Как сообщалось, 4 октября Союз журналистов России выступил с заявлением , в котором потребовал освободить Можейко. Союз настаивает на «незамедлительном обнародовании» информации о том, где и при каких обстоятельствах был задержан журналист белорусской редакции российского издания. «Его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием», — говорится в заявлении, размещенном на сайте объединения.

В организации убеждены, что задержание и удержание журналиста, сопровождающиеся «тотальным молчанием ответственных силовых структур», не могут расцениваться иначе как «давление на прессу и угроза журналисту».

2 октября стало известно о задержании корреспондента издания Геннадия Можейко — автора интервью с одноклассницей минского IT-специалиста Андрея Зельцера. По информации правоохранительных органов, 28 сентября тот убил сотрудника КГБ, который вместе с группой силовиков ворвался в его квартиру в рамках рейда в поисках лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера, которого убили ответным выстрелом.

Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали на основании решения Мининформа. Газета, с августа прошлого года лишенная возможности реализовываться через государственную систему распространения, начала также испытывать трудности с продажами в торговых точках, с которыми были заключены соглашения.

Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

2 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной «по вопросам функционирования» в стране «Комсомольской правды». По ее словам, газета работает в Беларуси как филиал российского издания. «И в этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — заявила Захарова.

«Комсомольская правда» сообщила, что направляет в Минск специального представителя редакции. Главный редактор российского издания Владимир Сунгоркин назвал произволом происходящее в Беларуси с «КП».

Сейчас Можейко находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщила московская редакция издания.