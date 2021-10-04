Палата представителей приняла закон о приостановлении действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии

Депутаты Палаты представителей Национального собрания 4 октября приняли закон «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения».

Как сообщил телеграм-канал ПП НС, докладчиком по данному вопросу выступил министр внутренних дел Иван Кубраков, содокладчиком — председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Законопроект в сентябре внес в парламент Александр Лукашенко. Как сообщал телеграм-канал «Пул Первого», документ подготовлен «в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси».

Сообщалось также, что в ближайшее время «будут заморожены» обязательства Беларуси в рамках соглашения. Документ определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.

«Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», — отмечалось в сообщении.

28 июня пресс-служба Министерства иностранных дел заявила, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. «Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», — подчеркнули в ведомстве.

В конце весны в Литве начали фиксировать резкий рост потоков нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Ближе к концу лета число задержанных нелегалов составило около 4,2 тыс. человек — почти в 52 раза больше, чем за весь 2020-й.

2 августа власти Литвы приняли решение не задерживать нелегалов на границе, а возвращать их на белорусскую территорию. С этого момента мигранты стали пытаться попасть в ЕС через Польшу, которая также начала отправлять иностранцев обратно в Беларусь. По данным польской Пограничной службы, в сентябре было предпринято 7.535 попыток нелегально попасть в страну с территории Беларуси.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Польша и Латвия — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью. Все три соседние страны намерены отгородиться от Беларуси физическим барьером.