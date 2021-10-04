Палата представителей приняла в первом чтении поправки в УК: за призывы к санкциям будут сажать

Палата представителей Национального собрания 4 октября приняла в первом чтении проект закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает телеграм-канал нижней палаты парламента.

За принятие поправок проголосовали 102 из 103 депутатов (один не голосовал).

Законопроект был внесен депутатам 27 сентября председателем постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности, бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Олегом Белоконевым.

Документ предусматривает изложение в новой редакции статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) и ужесточение ответственности по ней, а также введение ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, физических и юридических лиц.

В эфире программы «Неделя» телеканала СТВ 3 октября Белоконев сообщил , что задача внести поправки в УК была поставлена 26 мая главой государства. Он отметил, что «361-я статья существовала испокон веков в Уголовном кодексе, но имела немножко упрощенную формулировку». «В то время, когда ее писали изначально, не было таких понятий, как глобальная сеть интернет, Twitter, Facebook там и так далее», — сказал он.

«Мы видели, что происходило в 2020 году начиная с 9 августа, как происходили призывы все вот эти. Поэтому по первой части за призывы к свержению конституционного строя, к захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению ограничительных мер санкционных к самому государству, физическим, юридическим лицам, будет наказываться лишением свободы до шести лет», — заявил депутат.

Во второй части статьи, сказал он, будет прописано наказание за обращения к иностранному государству ввести санкции. «Если какой-то человек обращается к ЕС, к какому-то другому государству — не буду называть, может быть, граничащему с нами, — и просит, чтобы ввели санкции против его страны, где он проживает, — то до 10 лет. И третья часть, если это осуществляется с использованием глобальной сети интернет, СМИ, с использованием служебного положения своего должностным лицом, которое повлекло тяжкие последствия, то наказание становится более серьезным — от четырех до 12 лет», — сообщил Белоконев.

По информации Палаты представителей, принятый сегодня законопроект предусматривает наказание по части 1 статьи 361 УК в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до шести лет (в текущей редакции УК — арест или лишение свободы до пяти лет), по части 2 — лишение свободы от трех до 10 лет (сейчас — арест или лишение свободы до пяти лет), по части 3 — лишение свободы от четырех до 12 лет (сейчас — от двух до семи лет).