Официально: за весь период пандемии в Беларуси умерло 4200 пациентов

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1872 пациента с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки выписан 951 человек, умерло 12 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

3 октября пресс-служба сообщила о 1899 новых случаях коронавируса, 2 октября — о 1998 (суточный рекорд), 1-го — о 1993, 30 сентября — о 1989, 29-го — о 1993, 28-го — о 1955, 27-го — о 1946, 26-го — о 1974, 25-го — о 1987 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 545 848 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 523 837 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4200 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 538 тестов на коронавирус (днем ранее — 39 228). Всего в стране проведено 8 637 860 тестов.