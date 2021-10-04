Политзаключенному Александру Ивулину снова продлили срок содержания под стражей

/ Спорт
Просмотров: 38

Политзаключенному Александру Ивулину, блогеру, футболисту «Крумкачоў» и журналисту спортивного сайта «Трибуна», признанного белорусскими властями экстремистским, снова продлили срок содержания под стражей, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

На какое время продлена мера пресечения, правозащитникам пока неизвестно.

Ивулин находится в СИЗО уже четыре месяца. Его задержали 3 июня и сначала присудили 30 суток ареста за БЧБ-флаг на окне квартиры, а после перевели в СИЗО № 1 Минска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

1 сентября прошел обыск в квартире руководителя проекта «Трибуна» в Беларуси Максима Березинского, который находится за пределами страны. По его словам, силовики изъяли жесткий диск старого компьютера, старые флеш-накопители, белые и красные браслеты, магнит с гербом «Погоня» и биту с логотипом сайта.

Сообщалось также об аресте на 15 суток бывшего корреспондента «Трибуны» 37-летнего Андрея Масловского. Утром 6 сентября в квартире Масловского прошел обыск, после этого с ним провели беседу в здании ГУБОПиК МВД и задержали. На следующий день стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. 8 сентября журналиста судили за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).

В одном из провластных телеграм-каналов появилась видеозапись с «признаниями» Масловского, на которой он рассказывает о редакционной политике после президентских выборов 2020 года и «раскаивается» в участии в акциях протеста против официальных итогов голосования.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Александр Ивулин

Другие материалы на эту тему:

Андрей Любецкий: мне не стыдно смотреть людям в глаза

Андрей Любецкий: мне не стыдно смотреть людям в глаза

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста