Политзаключенному Александру Ивулину снова продлили срок содержания под стражей

Политзаключенному Александру Ивулину, блогеру, футболисту «Крумкачоў» и журналисту спортивного сайта «Трибуна», признанного белорусскими властями экстремистским, снова продлили срок содержания под стражей, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

На какое время продлена мера пресечения, правозащитникам пока неизвестно.

Ивулин находится в СИЗО уже четыре месяца. Его задержали 3 июня и сначала присудили 30 суток ареста за БЧБ-флаг на окне квартиры, а после перевели в СИЗО № 1 Минска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

1 сентября прошел обыск в квартире руководителя проекта «Трибуна» в Беларуси Максима Березинского, который находится за пределами страны. По его словам, силовики изъяли жесткий диск старого компьютера, старые флеш-накопители, белые и красные браслеты, магнит с гербом «Погоня» и биту с логотипом сайта.

Сообщалось также об аресте на 15 суток бывшего корреспондента «Трибуны» 37-летнего Андрея Масловского. Утром 6 сентября в квартире Масловского прошел обыск, после этого с ним провели беседу в здании ГУБОПиК МВД и задержали. На следующий день стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. 8 сентября журналиста судили за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).

В одном из провластных телеграм-каналов появилась видеозапись с «признаниями» Масловского, на которой он рассказывает о редакционной политике после президентских выборов 2020 года и «раскаивается» в участии в акциях протеста против официальных итогов голосования.

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