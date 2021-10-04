Биржа: доллар упал на торгах в понедельник
Американская и российская валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 4 октября.
Российский рубль снизился на 0,0045 пункта — 3,4487 белорусского рубля за 100 российских, а доллар на 0,0004 пункта — 2,5146 белорусского рубля.
А вот евро сегодня укрепился на 0,0046 пункта — 2,9188 белорусского рубля.
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара
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