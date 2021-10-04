Правозащитники: на минувшей неделе не менее 13 человек осуждены более чем на 200 суток ареста в общей сложности

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С 27 сентября по 1 октября в районных судах Минска и в регионах прошли разбирательства по административным делам в отношении граждан, которых задержали и обвинили на основании разных статей Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», не менее 13 человек получили от 5 до 30 суток административного ареста (всего 202), еще двое оштрафованы на 3,5 тыс. рублей.

Так, 30 сентября суд Фрунзенского района Минска рассмотрел дело барда и писателя Анатолия Кудласевича. Протокол в его отношении составили по статье 24.23 КоАП (несанкционированное пикетирование), обвинив в том, что он разместил бело-красно-белый флаг на балконе своей квартиры. Кудласевич рассказал, что сотрудники милиции пришли к нему с обыском утром 29 сентября, а флаг в квартире висел еще с 2020 года. Результатом суда стал штраф в 2.900 рублей (100 базовых величин).

Слесаря завода «Полимир» и члена стачкома ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область) Дмитрия Саюнова задержали вечером 28 сентября. Дома у него провели обыск и составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование, но суть обвинений неизвестна. 30 сентября в суде Новополоцка Саюнову назначили 30 суток ареста.

Вечером 29 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка во время дворового марша задержали 33-летнюю Викторию Сороку. Во Фрунзенском РУВД в ее отношении составили протокол за участие в несанкционированном шествии с БЧБ-флагами (ст. 24.23 КоАП). 30 сентября судья суда Фрунзенского района Татьяна Полулех назначила женщине 13 суток ареста.

Инженера-конструктора ОАО «Нафтан» Александра Болонкина задержали 27 сентября на рабочем месте и в Новополоцком ГОВД составили протокол по ст. 19.11 КоАП (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Правонарушение заключалось в том, что на своей странице в Instagram Болонкин разместил изображение: он стоит с плакатом в поддержку интернет-ресурса, который признан экстремистским. Суд прошел 1 октября, Болонкин вину не признал и заявил, что у него нет личной страницы в Instagram. Несмотря на это судья Зинаида Балаболова арестовала мужчину на 15 суток. Александр на суд пришел по повестке, и его не задержали после вынесения решения. Это означает, что для отбывания наказания его могут направить в любой момент в течение года.

 

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Тэги: репрессии Персона: Анатолий Кудласевич Дмитрий Саюнов Виктория Сорока Татьяна Полулех Александр Болонкин Зинаида Балаболова

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