Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по физиологии и медицине 2021 года.

Как сообщается, первую в этом году награду получили американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Премия присуждена «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».

Напомним, Нобелевская премия в этой номинации за 2020 год была присуждена вирусологам Харви Альтеру, Чарльзу Райсу и Майклу Хогтону. Награда будет вручена за открытие вируса гепатита С.

5 октября объявят лауреата по физики, 6-го — по химии, 7-го — по литературе.

8 октября своего обладателя найдет Нобелевская премия мира, а 11-го — станет известен лауреат по экономике.