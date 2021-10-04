СЖР выступил с заявлением по поводу задержания журналиста Геннадия Можейко
Союз журналистов России выступил с заявлением по поводу задержания журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.
Как отмечает СЖР, вся информация по данному делу должна быть «незамедлительно обнародована», а его коллеги и близкие должны «получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает», а адвокаты Можейко должны «получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием».
По мнению союза, задержание и удержание журналиста, сопровождающееся «тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту».
В этой связи СЖР «настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко».
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль
Позже появилась информация, что Можейко