СЖР выступил с заявлением по поводу задержания журналиста Геннадия Можейко

Союз журналистов России выступил с заявлением по поводу задержания журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Фото со страницы Геннадия в соцсети

Как отмечает СЖР, вся информация по данному делу должна быть «незамедлительно обнародована», а его коллеги и близкие должны «получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает», а адвокаты Можейко должны «получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием».

По мнению союза, задержание и удержание журналиста, сопровождающееся «тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту».

В этой связи СЖР «настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

Позже появилась информация, что Можейко находится в ИВС на Окрестина ,