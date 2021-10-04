В Беларуси начал работать сервис для оплаты покупок Yandex Pay

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В Беларуси начал работать еще сервис для оплаты покупок — Yandex Pay.

С его помощью можно платить банковской картой, не вводя её данные: они подтянутся из аккаунта на Яндексе.

«Альфа-Банк» — первый и пока единственный банк в стране, который предоставляет возможность владельцам интернет-магазинов подключить для своего сайта Yandex Pay.

Новый способ оплаты уже появился на сайтах Минского часового завода «Луч», официального партнера Apple i-Store, спа-центра «Ривьера» и других площадках. Сервис доступен на сайтах и в мобильных приложениях и работает с картами любых банков.

 

 

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Тэги: Yandex Pay безналичные платежи

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