В Минске «заминировали» несколько учебных заведений

В Минске проверяют сообщения о минировании ряда учебных заведений, сообщает столичная милиция.

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«Сегодня в милицию обратились руководители нескольких учебных заведений, которые сообщили о поступивших на почту сообщениях о заложенных взрывных устройствах, — говорится в сообщении телеграм-канала «Милиция Минска». — На места выбывают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку».

В ведомстве отмечают, что «ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились», и напоминают, что «за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет».

Как сообщалось, с начала октября в милицию поступили сообщения о минировании нескольких учебных заведений и Национальной библиотеки. В соцсетях были опубликованы фото с сообщениями об эвакуации людей, в частности из Белорусского государственного университета и Белорусского государственного аграрного технического университета.

За первое полугодие текущего года в милицию поступило более 70 сообщений о минировании зданий. Ни один факт не подтвердился.