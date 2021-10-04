Курс наличного доллара в сентябре вырос на 0,2%, с начала года — снизился на 4,2%

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На 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля) снизился в январе—сентябре 2021 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями белорусских банков.

Фото pixabay.com

В январе доллар подешевел на 0,10% (до 2,6169 рубля), в феврале — на 0,39% (до 2,6068), в марте — подорожал на 0,48% (до 2,6192), в апреле — подешевел на 2,23% (до 2,5608), в мае — на 1,03% (до 2,5343), в июне — на 0,20% (до 2,5293), в июле — на 1,32% (до 2,4958), в августе — вырос на 0,27% (до 2,5026), в сентябре — на 0,23%.

Средний курс покупки за последний месяц увеличился на 0,29% (с 2,4899 до 2,4971 рубля), продажи — на 0,18% (с 2,5153 до 2,5198).

Биржевой курс доллара в январе повысился на 1,83% (с 2,5789 до 2,6262 рубля), в феврале — снизился на 0,78% (до 2,6057), в марте — вырос на 0,67% (до 2,6231), в апреле — снизился на 2,42% (до 2,5597), в мае — на 1,05% (до 2,5328), в июне — на 0,02% (до 2,5324), в июле — на 1,29% (до 2,4997), в августе — вырос на 0,18% (до 2,5041), в сентябре — на 0,38% (до 2,5136), с начала года — снизился на 2,53%.

В январе—сентябре 2020 года средний наличный курс доллара увеличился на 23,70% (в сентябре — снизился на 3,09%), за год — на 23,94%. В 2019 году американская валюта подешевела на 2,74%, в 2018-м — подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Тэги: курсы валют

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