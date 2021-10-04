На «Гродно Азоте» остановились два агрегата слабой азотной кислоты

В связи с нарушением в схеме электроснабжения (насоса питательной воды) 3 октября произошла остановка двух агрегатов слабой азотной кислоты цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) на предприятии «Гродно Азот», сообщил сайт завода.

«После устранения неисправности агрегаты готовятся к пуску. Повреждения технологического оборудования агрегатов во время остановки, выбросов окислов азота и проливов кислоты не зафиксировано. На территории цеха и санитарно-защитной зоны предприятия по результатам мониторинга воздушной среды превышений установленных нормативов не выявлено», — говорится в пресс-релизе.