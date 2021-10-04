Власти хотят существенно ужесточить наказание за призывы к санкциям против Беларуси

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На осенней сессии Палаты представителей, которая откроется 4 октября, будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс, в том числе ужесточение наказания по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), будет введена ответственность за призывы к санкциям.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Олег Белоконев.

«Работа будет достаточно плодотворная на этой сессии, будут рассмотрены изменения в Уголовный кодекс. Данная задача была поставлена 26 мая главой государства. Было предложение о том, что за призывы к санкциям против своей страны необходимо ввести ответственность. 361-я статья, она существовала испокон веков в Уголовном кодексе, но имела немножко упрощенную формулировку. В то время, когда ее писали изначально, не было таких понятий, как глобальная сеть интернет, Twitter, Facebook там и так далее», — заявил Белоконев в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ.

«Мы видели, что происходило в 2020 году, начиная с 9 августа, как происходили призывы все вот эти. Поэтому по первой части за призывы к свержению конституционного строя, к захвату власти, призывы к террористическим актам, различного рода проявлениям, в том числе и применению ограничительных мер санкционных к самому государству, физическим, юридическим лицам, будет наказываться лишением свободы до шести лет», — сказал депутат.

Во второй части статьи, пояснил он, будет прописано наказание за обращения к иностранному государству ввести санкции.

«Если какой-то человек обращается к ЕС, к какому-то другому государству — не буду называть, может быть, граничащему с нами — и просит, чтобы ввели санкции против его страны, где он проживает, то до десяти лет. И третья часть, если это осуществляется с использованием глобальной сети интернет, СМИ, с использованием служебного положения своего должностным лицом, которое повлекло тяжкие последствия, то наказание становится более серьезным — от четырех до 12 лет», — заявил Белоконев.

1 октября, через три дня после гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в ходе перестрелки в квартире первого, Белоконев призвал расправляться с оппонентами власти: «Надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех, за одного двадцать, сто — чтобы не было повадно никому».

 

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Тэги: санкции против режима Лукашенко призывы к санкциям Уголовный кодекс Персона: Олег Белоконев

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