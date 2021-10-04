Генпрокурор Швед: во время перестрелки в квартире Зельцера правоохранители действовали законно

Во время перестрелки в квартире Андрея Зельцера правоохранители действовали законно, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.

«Мы провели проверку всех обстоятельств и пришли к однозначному выводу, что правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающимся обстоятельствам», — сказал Швед.

«Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства», — добавил генпрокурор, комментарий которого был показан в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

По данным правозащитников, за комментарии по поводу перестрелки задержано уже не менее 120 человек. Им вменяют «оскорбление представителя власти» и «разжигание розни» (ст. 369 и 130 Уголовного кодекса).

Ранее Генпрокуратура заявила, что Зельцер «обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом». «Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждения о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть», — сообщило ведомство.

«Сотрудники КГБ, действуя на основании закона «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь», исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался. Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — подчеркивалось в сообщении.