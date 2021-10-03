Какая вода вредит здоровью больше всего: эксперт поделился неожиданным мнением

Самой вредной для здоровья водой является не водопроводная, которая очищается небезопасным хлором, а абсолютно чистая от любых примесей.

Такое мнение высказал член Европейской ассоциации производителей чая Максим Малыгин в эфире телеканала «Украина 24» .

По его словам, дезинфекция воды происходит по старой технологии — мир уже начал от нее уходить. Планы отказаться от нее в Киеве эксперт назвал правильным движением, поскольку хлор является очень высокоактивным химическим соединением.

«Идеально чистой воды не существует в природе, более того, ее не существует в городе. Организм человека не в состоянии потреблять абсолютно чистую воду, для него это крайне вредно и чревато даже большими проблемами», — рассказал Малыгин.

По его словам, в некоторых странах мира можно пить воду прямо из-под крана.

«В нашей стране это не так, она в основном жесткая, с кальцием и магнием. Это очень плохо влияет на вкус воды. Поэтому в нашем случае лучше употреблять очищенную воду тем или иным способом. Есть домашние методики, например, вымораживание воды», — добавил он.