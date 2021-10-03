«Вернулась с камнем на душе». Мать Никиты Золотарева не пустили на свидание к сыну в бобруйской колонии

Мать Никиты Золотарева — подростка с эпилепсией, который находится в бобруйской колонии, не пустили к нему на свидание и не приняли для него передачу. Об этом сообщил БелаПАН отец подростка Михаил Лапунов.

Никита Золотарев на суде. Фото: naviny.by.

По его словам, мать Никиты 2 октября поехала к сыну на свидание в бобруйскую колонию. «Должна была попасть на свидание. Не пустили. Сын в изоляторе, сказал какой-то встревоженный человек в форме. Продукты не взяли, всё привезла назад. Просила сделать фото, чтобы убедиться, что он жив. Охранник сказал, что не положено. Вот так, с камнем на душе, и вернулась домой», — прокомментировал Лапунов.

В колонии, по его словам, «очень тяжелые условия». «Что с сыном, мы не знаем. Надзирателям не верим», — добавил Лапунов.

Милиция задержала Никиту Золотарева в Гомеле 11 августа 2020 года. Тогда ему было 16 лет. Подростка обвинили в участии в массовых беспорядках. В феврале 2021 года суд наказал его лишением свободы на пять лет. В июле состоялся еще один суд. За «насилие над милицией» — нападение на сотрудников СИЗО — несовершеннолетнего осудили на полтора года лишения свободы. С учетом изменений в уголовном праве, он будет сидеть в колонии четыре с половиной года (один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии. — БелаПАН.).

Никита Золотарев был избит после задержания и попал в реанимацию. На судах он неоднократно заявлял, что его бьют в СИЗО и не дают лекарства.