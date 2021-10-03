В Зельвенском районе опрокинулся «Рено» — подросток получил травму позвоночника

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Утром в субботу, 2 октября, случилось происшествие на 101-м километре автодороги Р-99 Барановичи—Гродно.

 

 

 

По информации ГАИ, водитель автомобиля «Рено» двигалась со стороны Зельвы в направлении Волковыска. 36-летняя женщина отвлеклась от управления авто, из-за чего машину вынесло в кювет, где она опрокинулась.

В автомобиле находился 14-летний мальчик, который получил травму позвоночника. Пассажир находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

 

Фото: ГАИ.

 

 
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Тэги: ДТП подросток травма позвоночника Город: Зельва Волковыск

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