В Зельвенском районе опрокинулся «Рено» — подросток получил травму позвоночника

Утром в субботу, 2 октября, случилось происшествие на 101-м километре автодороги Р-99 Барановичи—Гродно.

По информации ГАИ, водитель автомобиля «Рено» двигалась со стороны Зельвы в направлении Волковыска. 36-летняя женщина отвлеклась от управления авто, из-за чего машину вынесло в кювет, где она опрокинулась.

В автомобиле находился 14-летний мальчик, который получил травму позвоночника. Пассажир находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: ГАИ.