Выразившего соболезнования семье Андрея Зельцера волонтера перевели в Гомельский СИЗО

Гомельского волонтера Илью Миронова перевели из ИВС в СИЗО-3, сообщила БелаПАН его мать Валентина Миронова.

Илья Миронов. Фото: Novychas.by​.

По словам Мироновой, сегодня, 3 октября, она пошла с передачей в гомельский изолятор временного содержания, где ей сообщили, что сына в ИВС нет, его перевели в СИЗО. «По какой причине, по какой статье — мне никто ничего не сказал. Адвокат тоже пока не знает», — добавила Миронова.

Илья Миронов был задержан 30 сентября. Утром он ушел на суд поддержать жителя Гомеля и не вернулся. Позже позвонил матери и сказал, что задержан на 72 часа. В тот же день на провластных telegram-каналах появилось «видеопризнание» Миронова о том, что после гибели в Минске сотрудника EPAM Андрея Зельцера он написал на своей странице в «Фейсбуке» соболезнования семье погибшего.

По данным белорусских правозащитников, за комментарии о гибели сотрудников EPAM и КГБ в перестрелке на улице Якубовского в Минске задержаны уже не менее 120 человек. Им вменяют «оскорбление представителя власти» и «разжигание розни» (ст. 369 и 130 Уголовного кодекса).