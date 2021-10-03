Редакция «Комсомольской правды» направит в Минск своего представителя в связи с задержанием журналиста Геннадия Можейко

Редакция «Комсомольской правды» 4 октября направит в Минск своего специального представителя в связи с задержанием журналиста Геннадия Можейко, сообщил главный редактор российского издания Владимир Сунгоркин. Об этом пишет телеграм-канал «КП».

Геннадий Можейко. Фото: соцсети.

По словам Сунгоркина, задержанного журналиста будут защищать два адвоката.

Ранее главный редактор назвал произволом происходящее в Беларуси с «Комсомольской правдой». «Еще несколько дней назад мы считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой», — это просто такой… Наверное, самое точное слово — произвол», — сказал Сунгоркин в эфире Радио «КП».

2 октября стало известно о задержании корреспондента издания Геннадия Можейко — автора интервью с одноклассницей минского айтишника Андрея Зельцера. 28 сентября тот убил сотрудника КГБ, который вместе с группой силовиков ворвался в его квартиру в рамках рейда в поисках лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера, которого убили ответным огнем. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа. Газета, с августа прошлого года лишенная возможности реализовываться через государственную систему распространения, начала также испытывать трудности с продажами в торговых точках, с которыми были заключены соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

2 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной «по вопросам функционирования» в стране «Комсомольской правды».

«Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды» в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — заявила Захарова.

Сейчас Можейко находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщила московская редакция издания.