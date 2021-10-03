COVID-19: в Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1.899 новых случаев, умерли 14 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.899 пациентов с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки выписано 1.524 человека, умерло 14 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

2 октября пресс-служба сообщила о 1.998 новых случаях коронавируса (новый суточный рекорд), 1 октября — о 1.993, 30 сентября — о 1.989, 29-го — о 1.993, 28-го — о 1.955, 27-го — о 1.946, 26-го — о 1.974, 25-го — о 1.987, 24-го — о 1.994.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 543.976 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 522.886 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.188 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39.228 тестов на коронавирус (днем ранее — 35.647). Всего в стране проведено 8.613.322 теста.