В российском порту арестована партия следовавших из Болгарии в Беларусь бронетранспортеров

В Азовском порту (Ростовская область РФ) арестовали партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, их планировалось перевезти из Болгарии в Беларусь транзитом, сообщил изданию «Взгляд» источник в правоохранительных органах области.

Задержанные в порту БТРы. Фото: vz.ru.

«В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки «МТ-ЛБ» (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)», – сообщил собеседник.

Он пояснил, что в партии всего было 20 гусеничных бронетранспортеров, их стоимость оценивается в 5 млн рублей. На границе задержали восемь единиц, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней.

По словам источника, технику и запчасти, ранее принадлежавшие армии Болгарии, планировали вывезти в Беларусь, чтобы сменить ее назначение с военного на гражданское, после чего машины планировалось продать в России.

«Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в Российской Федерации. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах», – указал он.

Компания-перевозчик, чей владелец находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через границу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Контрабанда вооружения и иной военной техники».