Евросоюз рассматривает создание военной миссии в Украине

В Европейском Союзе рассматривают возможность создания военной учебной миссии на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Фото: eeas.europa.eu.

Издание ссылается на внутренний документ Европейской службы внешних действий, в котором указывается, что ЕС стремится поддержать подготовку украинских военных и обосновывает это «продолжающейся военной деятельностью» России на границе.

ЕС рассматривает создание миссии под названием «Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС Украина» (EUATM).

Издание также сообщает, что в конце июля министры иностранных дел и обороны Украины написали конфиденциальное письмо главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с просьбой о военной учебной миссии от ЕС. Киев указал на то, что Москва в апреле временно собрала более 300 тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Кроме того, были созданы военные учебные площадки и сосредоточена тяжелая техника.

Европейские СМИ уже не впервые пишут о новой миссии ЕС. В середине сентября «Радио Свобода» сообщило, что послы стран Евросоюза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предложенный на рассмотрение документ предусматривал четыре варианта миссии.

Блок пока создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых — Консультативная миссия Европейского союза в Украине, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

Миссия была запущена в конце 2014 как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Существует также меньшая миссия, созданная в 2005 году, она имеет целью улучшить безопасность вдоль молдавско-украинской границы.