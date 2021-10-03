Литовские медики удалили из желудка мужчины килограмм гвоздей, шурупов и гаек

В Литве медики удалили из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и ножей, назвав это уникальным случаем, сообщает «Европейская правда».

Фото: kul.lt.

По словам медиков, после отказа от алкоголя мужчина в течение месяца глотал металлические предметы.

По данным литовского общественного вещателя LRT, некоторые из предметов, извлеченные во время операции в Клайпедской университетской больнице, имели длину 10 см.

Хирург Шарунас Дайлиденас назвал это «уникальным случаем». Хирургическое вмешательство длилось три часа.

На опубликованной фотографии из больницы демонстрируется хирургический поднос, полный металлических предметов.

Мужчина был доставлен машиной скорой помощи с сильными болями в животе в больницу на побережье Балтийского моря.

Сообщается, что сейчас состояние пациента стабильное, и он находится под наблюдением медиков.